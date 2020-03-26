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Британец угрожал полицейским заражением COVID-19 при задержании

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images/Danny Lawson
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Житель британского Белфаста угрожал полицейским заражением коронавирусом, кашляя на стражей порядка, когда его пытались задержать. Об этом пишет в четверг, 26 марта, издание Belfast Telegraph.

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Сообщается, что полицейские приехали домой к мужчине для задержания его за бытовое насилие. Хозяин дома заявил, что заражен коронавирусом нового типа и, оказывая сопротивление аресту, начал специально кашлять прямо на полицейских.

После случившегося мужчина предстанет перед местным судом за попытку покушения на причинение тяжкого вреда здоровью, а также за нападение.

23 марта местный житель греческого города Вула во время задержания полицейскими кричал, что у него коронавирус и плевался в стражей порядка. В итоге 14 полицейских, находившихся рядом с 26-летний задержанным, отправили на карантин, сообщало издание «Русские Афины».

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