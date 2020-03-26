Число жертв коронавируса в Великобритании возросло до 465

Число людей, умерших после заражения новым коронавирусом в Великобритании, достигло 465. Об этом свидетельствуют данные властей Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии.

Всего за прошедшие сутки было зарегистрировано 43 новых смерти, а количество зараженных увеличилось на 1452 человека, достигнув 9529. Отмечается, что большинство умерших пациентов являются пожилыми людьми, пишет ТАСС.

25 марта стало известно, что наследник британского престола принц Чарльз заразился коронавирусом.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Затем болезнь быстро распространилась и диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, в мире зафиксировано свыше 465 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 21 тыс. пациентов умерли, вылечились более 113 тыс.