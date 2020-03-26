Минздрав России ускорил регистрацию изделий для выявления коронавируса

Министерство здравоохранения России ускорило регистрацию медицинских изделий, предназначенных для выявления коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 26 марта на сайте ведомства.

«Минздрав России своим письмом проинформировал субъекты обращения медицинских изделий (поставщиков, производителей и органы исполнительной власти) о том, что при условии соблюдения правил подачи документов для регистрации медизделий, предназначенных для диагностики коронавирусной инфекции, их регистрация будет проводиться в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

Помимо аккредитованных лабораторий, технические и клинические испытанию может проводить Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники Росздравнадзора (ВНИИИМТ), подчеркнули в ведомстве.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

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