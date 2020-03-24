Нал не удал: ритейлеры требуют снизить эквайринг на время пандемии

Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ готовит письмо в Центробанк с требованием снизить максимальный размер эквайринга в два раза — до 1% — на время активной фазы распространения коронавируса в России . Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по развитию электронной торговли ТПП Алексей Фёдоров. В этом случае ритейлеры смогут делать скидки при оплате картой — это будет мотивировать клиентов избавиться от наличных, которые могут быть переносчиком инфекции . В банках утверждают, что изменение тарифов займет полгода , при этом кредитным организациям придётся отказаться от кэшбэк-программ.

Наличная инфекция

Комитет по развитию электронной торговли ТПП РФ готовит письмо в ЦБ с инициативой снизить максимально допустимый размер интернет-эквайринга до 1% — хотя бы на время активной фазы распространения коронавируса, рассказал «Известиям» председатель комитета Алексей Фёдоров. Он отметил, что сейчас комиссия за приём электронных платежей составляет в среднем 2%.

Снижение тарифов позволит ритейлерам стимулировать потребителей пользоваться картами — например, предоставлять скидки на этот способ оплаты, пояснил Алексей Фёдоров. Он добавил, что предоплата сократит долю невыкупленных заказов, следовательно, уменьшатся и логистические издержки — это позволит не повышать цены вместе с рынком . Такая мера увеличит долю безналичного расчёта в три раза, ожидает представитель ТПП РФ.

— Удешевить эквайринг необходимо в условиях распространения коронавируса, поскольку наличные деньги могут быть переносчиком инфекции. Нередко еду заказывают россияне, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Курьеры рискуют заразиться, поскольку они принимают и выдают сдачу наличными деньгами , — пояснил Алексей Фёдоров.

эквайринг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Регулятор предупредил банки, что переносчиком инфекции могут быть купюры: на бумаге коронавирус живёт три-четыре дня. Ранее «Известия» писали, что опасность представляют банкоматы замкнутого типа (ресайклеры), которые выдают клиентам только что внесённые деньги. Во вторник ЦБ рекомендовал кредитным организациям отключить функцию рециркуляции в таких АТМ, чтобы деньги выдерживались в банке не менее четырех дней до дальнейшего использования.

Доля оплаченных наличными заказов в среднем по стране составляет 70%, оценил Алексей Фёдоров . Он отметил, что в марте онлайн-продажи продуктов выросли более чем на четверть. Кроме того, из-за коронавируса ритейлерам приходится нести расходы на дополнительные защитные средства для курьеров. Например, в Delivery Club разносчикам заказов выдаются медицинские маски, перчатки и антисептики для рук, рассказал «Известиям» представитель сервиса.

Уменьшение эквайринга до 1% — верный шаг, но недостаточный: оптимальный тариф составляет 0,4%, считает руководитель финансовой службы Wildberries Владимир Бакин . Он подчеркнул, что ритейлеры со своей стороны предлагают клиентам дополнительные скидки на некоторые товары при оплате картой онлайн.

эквайринг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Порог именно в 0,4% установлен и в Системе быстрых платежей (СБП) при оплате по QR-коду, подчеркнул глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов. По его словам, в долгосрочной перспективе СБП станет полноценным аналогом оплате картой, однако для этого в Системе нужны новые функции (например, перечисление по модели «подписки»), а также к ней должен присоединиться Сбербанк. Поэтому в ближайшее время снижение ставки эквайринга — важная мера для поддержания онлайн-ритейлеров, считает Артём Соколов.

Справка «Известий» Проблему высоких ставок эквайринга поднимал президент России Владимир Путин, назвав комиссию за приём платежей «квазиналогом» на бизнес. В 2019 году послабления платёжных систем уже коснулись нескольких сфер: был ограничен максимальный тариф на крупные покупки (автомобили, квартиры) и снижен процент для социально-значимых платежей, например, для аптек и оплаты обучения.

Без кэшбэка

По закону о национальной платежной системе, у Центробанка есть право устанавливать максимальные тарифы эквайринга , однако ранее регулятор этим правом не пользовался. Тем не менее, 20 марта ЦБ назвал возможное ограничение предельных комиссий за приём платежей для онлайн-покупок одной из мер поддержки во время пандемии коронавируса. На запрос «Известий» о предложении ТПП РФ ограничить эквайринг 1% в Банке России не ответили.

эквайринг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Регулятор провёл дистанционную встречу по теме эквайринга с кредитным организациями на площадке Ассоциации банков «Россия» (АБР), рассказал «Известиям» вице-президент АБР Алексей Войлуков. Он отметил, что ЦБ принял во внимание позицию участников рынка: установление новых комиссий по эквайрингу займёт не менее полугода, а также потребует множества личных контактов для заключения новых договоров — это противоречит необходимости минимизировать физическое взаимодействие из-за пандемии.

— Выгода в 0,5-1% не решит финансовые трудности ритейлеров, а также не позволит сделать достойную скидку конечному покупателю . Кроме того, ритейлер не сможет вводить акции для одного из способов оплаты, поскольку это противоречит закону «О защите прав потребителей», — отметил вице-президент Ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков.

Снижение комиссии за интернет-эквайринг потребует изменения тарифов платёжных систем за межбанковские перечисления (интерчендж), которые составляют основную часть тарифа , отметил начальник управления по продажам и развитию интернет-эквайринга Промсвязьбанка Равиль Айсин. По его словам, этот процесс займёт от нескольких недель до нескольких месяцев, и может завершиться уже после окончания эпидемии коронавируса.

эквайринг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Резкое снижение тарифов повлечёт убытки для большинства банков, выпускающих карты с кэшбэком, поскольку в них заложены ожидания по доходам от эквайринга , подчеркнул руководитель направления развития электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов.

В платёжной системе «Мир» заявили, что к вопросу регулирования рыночных по своей сути ставок эквайринга необходимо подходить взвешенно и обращаться к «ручной» настройке в каждом отдельном сегменте. Там пояснили, что любые поправки потянут изменения бизнес-моделей нескольких участников и могут привести к дисбалансу. В Visa и Mastercard не ответили на вопросы «Известий» о возможности временного снижения ставки эквайринга.

Впрочем, его удешевление было бы логичной акцией в нынешних условиях, она как раз позволила бы оценить, насколько ещё можно нарастить долю безналичных расчётов в России, считает управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков.