Накопления из банки: перед кризисом россияне откладывали по 6,6 тысяч

Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть у «Известий»). Однако это самый низкий показатель за последние четыре года и немногим больше значения в кризисный 2014-ый. Больше всего удалось накопить жителям Чукотки и Ненецкого автономного округа. Меньше сбережений у проживающих в Тюменской области, Ставропольском и Краснодарском краях. Из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть ситуация усугубится, реальные доходы граждан сократятся и копить станет еще сложнее, отмечают эксперты.

Подушка безопасности

Превышение доходов над расходами россиян в 2019 году в среднем составило 6,6 тыс. рублей, или 18,8%, говорится в исследовании FinExpertiza. Этот показатель ниже, чем в 2018 году, тогда он был равен 19,3%.

По доле максимальных накоплений лидируют жители 17 субъектов, которые откладывают от 25% своих доходов. Так, наибольшую часть заработка сохраняет население Чукотского и Ненецкого автономных округов — в среднем 62 и 61%, или 50,6 тыс. и 49,6 тыс. рублей соответственно. В Ямало-Ненецком округе у жителей остается ровно половина денег — 44,8 тыс.

Пятёрку замыкают Магадан (20,9 тыс. рублей) и Москва (17,7 тыс. рублей). Однако по доле сбережений столица находится лишь на 21-м месте: среднестатистический москвич откладывает около четверти своего месячного заработка, говорится в исследовании.

Жители более чем 40 субъектов страны могут откладывать пятую часть доходов. Проживающие в Санкт-Петербурге чуть меньше — 18% от заработанных денег. Как отмечают авторы отчета, количество самых «богатых» и «бедных» субъектов не меняется из года в год.

Авторы исследования отмечают, что объёмы возможных накоплений граждан снижаются. Ещё 10-15 лет назад непотраченные доходы в среднем по России составляли 30,4%. Затем их доля неуклонно падала, достигнув из-за кризиса дна в 2014-м — 18%. Объем сбережений россиян возрос до 22,8% в 2015 году, а после снова начался постепенный спад.

Превышение доходов населения над расходами не должно излишне обнадеживать, подчеркивает член совета директоров сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, даже по усредненным показателям, без учета социального расслоения структура расходов показывает, что российскую экономику нельзя отнести к передовой, так как затраты на еду составляют 30%. Тогда как 17,6 млн человек, или около 12% граждан, по-прежнему зарабатывают ниже прожиточного минимума, добавил он.

— Немногочисленный средний класс привык быть готовым к очередному обвалу рубля, запасать ресурсы. Поэтому накопления увеличиваются быстрее доходов. Разумеется, что рост обеспечен не бедняками и пенсионерами, — пояснил он.

Меньше всего на сбережения оставалось средств у россиян, проживающих в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской, Воронежской и Новгородской областях, а также в Бурятии. Всего 6-13%, или 1,4-3,6 тыс. рублей. Хуже дела обстоят у жителей Тюменской области, за исключением Ханты-Мансийска и Ямала, которые тратят почти все заработанное.

Нисходящая тенденция

По данным Росстата, в прошлом году реальные доходы населения увеличились на 0,8%, тем самым показав рост после снижения с 2014 по 2017-й. В 2018-м показатель был околонулевым. В Минэкономразвития «Известиям» заявили, что прогноз на 2020 год по реальным доходам будет подготовлен в апреле. Последние оценки ведомство анонсировало в сентябре 2019-го, тогда прирост оценивался на уровне 2,4% к 2024 году.

«Известия» обратились в пресс-службы администраций и губернаторов регионов. В Ханты-Мансийском АО – Югра отметили, что регион по уровню доходов населения и оплаты труда входит в десятку по стране. К концу 2020-го там ожидают рост реальных располагаемых доходов на уровне 0,5%. В администрации Магаданской области сообщили: реальные доходы населения в прошлом году выросли на 2,6%, в Краснодарском крае и правительстве Бурятии рассказали о снижении на 1,3 и 1,8% соответственно. Низкие сбережения характерны не только для Краснодара, но и других субъектов, причина которых в росте обязательных платежей и индекса потребительских цен, пояснили в пресс-службе.

Опрошенные эксперты пояснили: сокращение сбережений вызвано стагнацией реальных располагаемых доходов населения и инфляцией. Из-за коронавируса и падения цен на нефть ситуация усугубится, отмечают они. По словам старшего аналитика группы региональных рейтингов АКРА Максима Паршина, резкий рост сбережений в 2015-м связан с тем, что население в посткризисный период пыталось копить, а в дальнейшем при стабилизации экономики накопления начали «таять» из-за растущих крупных трат при покупке автомобиля, техники или турпутевок.

Вирусный фактор, как и обвал нефтяных цен может помешать планам правительства по ускорению роста экономики за счет нацпроектов и масштабных госинвестиций, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Вынужденные меры в борьбе с COVID-19 могут привести к простою предприятий и потере населением источников заработка. Тогда к концу года реальные доходы упадут на 0,5-2,5%, полагает он.

Взлет уровня безработицы и сокращение доходов населения в нынешних обстоятельствах не исключает и доцент РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко. По его мнению, в подобной ситуации хорошим подспорьем для россиян может стать введение налоговых и ипотечных каникул, запуск различных социальных программ. Для сохранения и приумножения сбережений эксперт посоветовал, держать их в разных иностранных валютах, и предостерег от вложений в акции в период турбулентности.