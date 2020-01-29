Платежом прекрасен: каждый пятый заемщик тратит на долги более 80% дохода

Более половины необеспеченных потребительских кредитов сегодня выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В итоге каждый пятый из них ежемесячно тратит на обслуживание обязательств перед банками 80% (а иногда и больше) своего дохода. Такие данные приводит ЦБ в обзоре развития банковского сектора в 2019 году. При этом охлаждение рынка необеспеченных кредитов пока идет довольно медленно. За 11 месяцев прошлого года этот сектор вырос на 20,1%, что ненамного ниже, чем за аналогичный период 2018-го (21,8%). Если темпы роста рынка будут оставаться на нынешнем уровне, регулятор может принять меры прямого ограничения наиболее рискованных кредитов. Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что к крайним мерам лучше не прибегать и стоит дождаться лета, когда сработают уже принятые ЦБ меры по охлаждению рынка.

Долговые перегрузки

С 1 октября прошлого года регулятор ввел для банков дополнительное резервирование по кредитам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) свыше 50%. С этого момента Центробанк начал по собственной методике рассчитывать оценку ПДН, которая была впервые представлена во вторник, 28 января. В ноябре на долю тех, кто вынужден отдавать банкам 50–60% дохода, приходилось 13% выданных кредитов. 60–70% отдавали 11% заемщиков, а 80% и более — 22%. Ранее Центробанк приводил данные на основании опросов кредитных организаций, которые показывали более скромные результаты. Например, по итогам I квартала доля заемщиков с ПДН 80% и более составляла 9,7%, а более половины дохода относили в банки порядка 35%.

Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов пояснил расхождение в показателях разницей в методике. В частности, банки могут учитывать все доходы граждан, в том числе и неофициальные. Регулятор же строит расчеты исключительно на официальных и подтвержденных данных. Поэтому, уточняется в материалах Центробанка, реальная долговая нагрузка может быть несколько ниже.

Тем не менее, по словам Александра Данилова, беспокойство вызывает тот факт, что количество граждан, вынужденных обслуживать несколько кредитов, растет. Как ранее отмечалось в обзоре финансовой стабильности ЦБ, с начала 2019 года банки смягчали стандарты одобрения заявок клиентов. «Всё более распространенным становится одновременное использование заемщиками разных кредитных продуктов. В частности, доля ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты, возросла с 39% в начале 2015 года до 46% на 1 сентября 2019 года. Изменение фазы экономического цикла может привести к росту неплатежей по потребительским кредитам», указывалось в документе.

— Увеличение долговой нагрузки населения вкупе с отсутствием роста благосостояния вызывает обеспокоенность. Тем не менее текущий уровень закредитованности пока нельзя назвать критичным с точки зрения финансовой стабильности, — полагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. — Главным образом долговая нагрузка растет за счет потребительского кредитования, граждане вынуждены прибегать к займам в условиях низких темпов роста доходов. В итоге увеличивается долговое бремя домохозяйств.

Дать остыть

С 1 октября в связи с введением ПДН отдельные банки сами начали уменьшать уровень одобрений для снижения рисков на фоне роста просрочки. В обзоре развития банковского сектора регулятор подчеркнул: хотя качество необеспеченных кредитов находится на приемлемом уровне, есть опасения, что оно может ухудшиться при сохраняющихся высоких темпах роста рынка. Как отметил Александр Данилов, если этот показатель сохранится на текущем высоком уровне (примерно 20%), регулятор может пойти на прямое ограничение наиболее рисковых кредитов. Он пояснил, что приемлемым уровнем можно считать темпы, примерно соответствующие темпам увеличения номинальных доходов россиян, которые в прошлом году составили 6,1%.

— Поэтому мы ставим целью добиться снижения роста рынка необеспеченного потребкредитования примерно до 10%, — сказал представитель ЦБ, уточнив, что это, возможно, слишком оптимистический уровень, но именно он свидетельствовал бы об охлаждении рынка.

Однако эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что эта цель достижима, причем в обозримой перспективе. По мнению главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, только прямой запрет смог бы быстро охладить рынок, однако такой подход может ухудшить положение проблемных заемщиков, которые лишатся возможности рефинансировать более дорогие кредиты. Экономист уверен: нужно просто подождать.

— Меры, которые Центробанк предпринял в прошлом году, полностью проявят себя к середине 2020 года. Некоторые результаты уже заметны — несмотря на снижение процентных ставок в середине 2019-го, темпы роста рынка потребкредитования притормозились. Банки под действием регулятора стали более аккуратны. Вполне вероятно, что темпы роста в 10%, которые комфортны с точки зрения рисков для финансовой системы, будут достигнуты уже летом, — считает Антон Табах.

По прогнозам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, среднегодовой уровень долговой нагрузки населения в 2020 году может составить 11,1%. Он считает, что на этот процесс повлияют не только меры ЦБ по охлаждению рынка необеспеченного потребкредитования, но и социально-демографическая поддержка со стороны государства.