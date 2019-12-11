Долговая драма: россияне продолжают жить не по средствам

Уровень закредитованности россиян за третий квартал этого года вырос до 30%. Годом ранее он составлял 24%. В лидерах здесь оказались республики Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Бурятия и Адыгея. Об этом говорится в исследовании, подготовленном проектом ОНФ «За права заемщиков» на основе данных Банка России, Росстата, других открытых источников. Как отмечают его авторы, в качестве меры снижения долговой нагрузки на россиян необходимо ввести ограничения на выдачу кредитов должникам. Эксперты считают, что ничего удивительного в тенденции роста кредитования нет, так как доходы граждан оставляют желать лучшего.

Треть дохода на кредиты

Совокупная задолженность россиян по банковским кредитам по итогам третьего квартала достигла 17,02 трлн рублей. Как отмечается в исследовании, в среднем каждая российская семья отдает сегодня около 30% от годового дохода на погашение банковских кредитов. Впрочем, как подчеркивают авторы, по сравнению с данными первого квартала 2019 года данный показатель практически не изменился. Это, как считают они, говорит в пользу стабилизации на рынке кредитования.

В абсолютном выражении средняя кредитная задолженность на семью по России сегодня составляет 301,4 тыс. рублей. Годом ранее она была равна 250,2 тыс. рублей.

Как отмечают в ОНФ, наибольший объем и прирост кредитования наблюдался в категории ипотечных и потребительских ссуд. Ипотечный портфель с начала года вырос на 14% и составил 53,061 млрд рублей. Максимальный рост этой категории кредитования пришелся на июль, показав рост на 22%. Причиной тому стало снижение ставок по ипотечным продуктам. Рост объема потребительских кредитов составил 49,369 млрд рублей, или 21%.

Наибольшая величина просрочки выплат зафиксирована среди потребительских ссуд. Их объем составил 22,254 млрд рублей, увеличившись с начала года на 12%. Вместе с тем, общий объем просрочки составляет 756,5 млрд рублей, или 4,4% от всей задолженности. Как отмечают в ОНФ, показатель продолжает снижаться, что указывает на стабильное состояние «плохих долгов» на балансах банков. За последние 12 месяцев объем просроченной задолженности сократился на 7%.

Среди регионов на первом месте по закредитованности оказались Калмыкия и Тыва, где ее уровень превысил 50%. В Чувашии, Мордовии, ХМАО, Иркутской, Новосибирской, Тюменской и Ленинградской областях он составляет свыше 40%.

Низкие показатели закредитованности отмечаются в регионах Северо-Кавказского федерального округа: Дагестане — 7%, Ингушетии — 7%, Чечне — 8%, а также в Крыму и Севастополе (8–9%). По доле просроченной задолженности лидируют республики Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Бурятия и Адыгея.

Ограничительные меры

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева считает, что остановить рост закредитованности населения могло бы введение оценки предельной долговой нагрузки потребителя.

— Сегодня активно развиваются механизмы ответственного кредитования, а также способы оценки финансовой состоятельности заемщиков. Однако отдельные крупные игроки по-прежнему предлагают заемщикам кредиты в размере, значительно превышающем среднерыночный показатель выдачи, а также увеличивают предлагаемые лимиты, чтобы не терять клиента из-за недостаточной суммы кредита, — пояснила она.

С начала 2015 года размер среднего кредита вырос на 66%, в то время как за тот же период, по данным Росстата, размер средней начисленной заработной платы увеличился только на 53%.

— Наблюдая за кредитной и сберегательной активностью российских семей, мы видим, что кредитование постепенно становится всё более долгосрочным, так как клиенты имеют ограниченный запас по предельной долговой нагрузке, — подчеркнула автор рейтинга. — Поэтому очень важно наряду с самодекларированием заемщиков предусматривать ограничения по ссудным лимитам и темпам увеличения задолженности. Здесь в зоне риска потребители, которые наращивают обязательства за короткий период и «добирают» кредиты в течение года.

Экономист Алексей Скопин заявил «Известиям», что ситуация с долгами граждан сегодня в России «однозначно плохая».

— Что касается решения этой проблемы, то, с моей точки зрения, надо запретить микрокредитование под 700% и другие бешеные условия. То есть нужно ограничить процент по кредиту — например, не больше 15 или 20, — заявил эксперт. — Кто бы его не выдавал, должно действовать это правило. Тогда люди получат возможность их оплачивать.

По его словам, сегодня люди, взявшие кредиты под огромные проценты, рано или поздно перестают по ним платить. Еще одна проблема, по мнению экономиста — низкие доходы населения, которые сегодня не соответствуют уровню цен.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачёв отмечает, что ничего удивительного в росте кредитования в России нет, так живет сегодня весь мир. По его мнению, очевидно, что затягивать кредитную удавку для населения до бесконечности нельзя. И если ОНФ предлагает какие-то меры по выходу из данной ситуации, то к ним нужно обязательно присмотреться.

Получить оперативный комментарий от ЦБ РФ «Известиям» не удалось.