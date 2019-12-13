Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными

Столько постановлений уже передано в пограничную службу
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Главный слайд
Начало статьи
Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными
2019-12-12 18:10:08">
2019-12-12 18:10:08
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов. Также потенциально не смогут пересечь границу 13 млн не оплативших вовремя штрафы ГИБДД и 2,5 млн просрочивших оплату услуг ЖКХ. К ним могут присоединиться и порядка 7–8 млн должников по кредитам, по оценке коллекторов. Эксперты отмечают, что на значительную часть этих граждан мера по ограничению выезда за рубеж не оказывает никакого влияния. А в стране растет количество «убежденных неплательщиков» — сейчас это каждый десятый должник.

Долг за рубежом красен: 3 млн россиян не выпустят за границу
Число невыездных по итогам I квартала выросло в полтора раза

Неуловимые алиментщики

В числе невыездных в ноябре числилось 1,42 млн должников только по алиментам. Это на 143 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Наибольшее число неплательщиков алиментов проживают в Краснодарском и Красноярском краях, Московской, Иркутской и Кемеровской областях.

В службе приставов пояснили, что сегодня ведомство ведет статистику по ограничению на выезд только в отношении должников-алиментщиков, детализация сведений по иным категориям исполнительных производств не предусмотрена.

О1
Мужчина у стойки в аэропорте
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Неплательщиков по алиментам нелегко заставить исполнять свои обязанности, поэтому вряд ли число невыездных принципиально изменится к новому году, уверена депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Перекрыли выход
Как не стать невыездным из-за долгов и что делать тем, кто уже столкнулся с запретом

— Одна из главных проблем заключается в том, что этих граждан довольно сложно найти, они часто работают неофициально. Эти люди странным образом убеждены, что алиментные обязательства, наложенные на них государством, неважны, — рассказала эксперт. — Мы часто проводим с ними беседы, спрашиваем, чем провинился ребенок. А они отвечают, что не хотят таким образом содержать бывшую супругу. Конечно, это нелепо. Мы надеемся, что в будущем развитие цифровых технологий, в том числе электронные трудовые книжки, позволит эффективнее разыскивать таких граждан.

Убежденные неплательщики

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) «Известиям» назвали число потенциально невыездных должников по кредитам — порядка 7–8 млн человек. Это люди, чей долг превышает 30 тыс. рублей, а просрочка — 90 дней, заявил «Известиям» представитель НАПКА Павел Михмель.

— Из потенциально невыездных на долю должников банков приходится около 96%, микрофинансовых организаций — не более 3–4%. Данное разделение вполне логично, средние суммы кредитов (около 200 тыс. рублей) и займов (10–11 тыс. рублей) отличаются в разы, — пояснил эксперт.

О2
Кредит
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По его словам, подавляющее большинство должников (60–70%) не платят по кредитам по причине трудного финансового положения: потеря работы, снижение уровня дохода, невозможность делать сбережения и, как следствие, рост долговой нагрузки.

— На таких должников мера по ограничению выезда за рубеж не оказывает никакого влияния, их проблема не в отсутствии желания платить, а в элементарной нехватке средств, — отметил Павел Михмель. — Некоторые граждане влезают в долги из-за забывчивости или мошеннических действий. Вместе с тем мы наблюдаем увеличение количества убежденных неплательщиков — сейчас это каждый десятый должник. Эти граждане уверены, что закон на их стороне, а статус банкрота или судебное разбирательство избавят их от долговой нагрузки. К сожалению, такие рассуждения ошибочны. По статистике, в 95% случаев суд встает на сторону кредитора в вопросе возврата денежных средств.

О3
Судебные приставы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По данным ФССП, расплачиваться с кредитами меньше всего спешат в Ростовской, Московской, Свердловской, Новосибирской и Кемеровской областях.

Невозвратный актив: россияне просрочили займы почти на 1,6 трлн рублей
Несмотря на падение реальных доходов, граждане продолжают брать кредиты в банках

Принципиальные штрафники

Сейчас в территориальных органах ФССП также находится 13,1 млн исполнительных производств из-за неоплаты штрафов ГИБДД и 2,5 млн — по услугам ЖКХ.

Должники по штрафам ГИБДД — это люди, которые принципиально не хотят платить и просто ждут, что долг сгорит по истечении двух лет, пояснил «Известиям» депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

— Такие действия — прямой вызов обществу. И это несмотря на то, что за неисполнение судебных решений предусмотрено в том числе и уголовное наказание, — сказал он.

Э4
Сотрудник ГИБДД
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Лидерами среди должников по штрафам ГИБДД оказались москвичи и жители Подмосковья.

— Управляющие компании идут в суд в случаях, когда неоплата услуг носит постоянный характер и сумма долга составляет уже несколько десятков тысяч рублей, — сообщил «Известиям» гендиректор финансового маркета компании «Юником24» Юрий Кудряков. — Как правило, эти должники относятся к асоциальной категории, и говорить об эффективности меры в части ограничения выезда за рубеж не приходится.

Каждый второй неплательщик алиментов в России стал невыездным
Это позволило взыскать в пользу детей 1,8 млрд рублей

По его словам, судить о точном количестве потенциальных должников затруднительно, так как неоплата долга в течение 5–6 месяцев уже ставит потребителя в зону риска.

Большая часть должников по оплате жилищно-коммунальных услуг проживает в Пермском крае.

Равнодушные и невнимательные

Профессор Высшей школы экономики Елена Шомина уверена, что неоплата услуг ЖКХ объясняется равнодушием граждан и недооценкой последствий таких действий.

— Это происходит еще и потому, что жильцы плохо ориентируются в стоимости коммунальных услуг и подозревают управляющие компании в завышении платежей. Порой они не замечают, когда именно произошло изменение тарифов, а потом ужасаются выставленному счету, — рассказала «Известиям» Елена Шомина.

Э5
Квитанция ЖКХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По ее словам, самым действенным средством решения этой проблемы будет конструктивный диалог с управляющей компанией (УК).

Из неплательщиков — в уголовники
Поправки в Уголовный кодекс позволили завести больше дел на должников

Эксперт также напомнила, что по Гражданскому кодексу неплательщика можно выселить из квартиры, так как неуплата по счетам расценивается как нарушение прав других жителей дома.

— Мой совет — активнее сотрудничать с соседями, со своим советом многоквартирного дома, со своей УК и вовремя платить по счетам, — сказала эксперт.

Что касается алиментов, то такие должники знают, чем рискуют, считает член Общественной палаты РФ адвокат Артем Кирьянов.

— Может, им совсем неинтересно выезжать за рубеж, они прекрасно могут отдохнуть и в России. При этом лишают такой возможности своих детей. Такая проблема есть, и сегодня необходимо принимать меры по ужесточению взыскания алиментов, — заявил «Известиям» Артем Кирьянов.

О6
Взыскание алиментов
Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Он считает, что проблему поможет решить только борьба с серыми зарплатами. Тогда, хочется человеку или нет, но он будет выплачивать алименты в приоритетном порядке.

В общей сложности в 2019 году приставами было взыскано 104,2 млрд рублей, из них по алиментным задолженностям — 8,1 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Последние деньги: должникам хотят оставить прожиточный минимум
Минэкономразвития предлагает больше не взыскивать с граждан до половины их дохода
Долги приходят на работу
Взыскания на сумму до 100 тыс. рублей будут удерживать через бухгалтерию из зарплаты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019