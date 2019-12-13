Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными

Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов. Также потенциально не смогут пересечь границу 13 млн не оплативших вовремя штрафы ГИБДД и 2,5 млн просрочивших оплату услуг ЖКХ. К ним могут присоединиться и порядка 7–8 млн должников по кредитам, по оценке коллекторов. Эксперты отмечают, что на значительную часть этих граждан мера по ограничению выезда за рубеж не оказывает никакого влияния. А в стране растет количество «убежденных неплательщиков» — сейчас это каждый десятый должник.

Неуловимые алиментщики

В числе невыездных в ноябре числилось 1,42 млн должников только по алиментам. Это на 143 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Наибольшее число неплательщиков алиментов проживают в Краснодарском и Красноярском краях, Московской, Иркутской и Кемеровской областях.

В службе приставов пояснили, что сегодня ведомство ведет статистику по ограничению на выезд только в отношении должников-алиментщиков, детализация сведений по иным категориям исполнительных производств не предусмотрена.

О1 Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Неплательщиков по алиментам нелегко заставить исполнять свои обязанности, поэтому вряд ли число невыездных принципиально изменится к новому году, уверена депутат Госдумы Светлана Бессараб.

— Одна из главных проблем заключается в том, что этих граждан довольно сложно найти, они часто работают неофициально. Эти люди странным образом убеждены, что алиментные обязательства, наложенные на них государством, неважны, — рассказала эксперт. — Мы часто проводим с ними беседы, спрашиваем, чем провинился ребенок. А они отвечают, что не хотят таким образом содержать бывшую супругу. Конечно, это нелепо. Мы надеемся, что в будущем развитие цифровых технологий, в том числе электронные трудовые книжки, позволит эффективнее разыскивать таких граждан.

Убежденные неплательщики

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) «Известиям» назвали число потенциально невыездных должников по кредитам — порядка 7–8 млн человек. Это люди, чей долг превышает 30 тыс. рублей, а просрочка — 90 дней , заявил «Известиям» представитель НАПКА Павел Михмель.

— Из потенциально невыездных на долю должников банков приходится около 96%, микрофинансовых организаций — не более 3–4%. Данное разделение вполне логично, средние суммы кредитов (около 200 тыс. рублей) и займов (10–11 тыс. рублей) отличаются в разы, — пояснил эксперт.

О2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По его словам, подавляющее большинство должников (60–70%) не платят по кредитам по причине трудного финансового положения: потеря работы, снижение уровня дохода, невозможность делать сбережения и, как следствие, рост долговой нагрузки.

— На таких должников мера по ограничению выезда за рубеж не оказывает никакого влияния, их проблема не в отсутствии желания платить, а в элементарной нехватке средств, — отметил Павел Михмель. — Некоторые граждане влезают в долги из-за забывчивости или мошеннических действий. Вместе с тем мы наблюдаем увеличение количества убежденных неплательщиков — сейчас это каждый десятый должник. Эти граждане уверены, что закон на их стороне, а статус банкрота или судебное разбирательство избавят их от долговой нагрузки. К сожалению, такие рассуждения ошибочны. По статистике, в 95% случаев суд встает на сторону кредитора в вопросе возврата денежных средств.

О3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По данным ФССП, расплачиваться с кредитами меньше всего спешат в Ростовской, Московской, Свердловской, Новосибирской и Кемеровской областях.

Принципиальные штрафники

Сейчас в территориальных органах ФССП также находится 13,1 млн исполнительных производств из-за неоплаты штрафов ГИБДД и 2,5 млн — по услугам ЖКХ.

Должники по штрафам ГИБДД — это люди, которые принципиально не хотят платить и просто ждут, что долг сгорит по истечении двух лет, пояснил «Известиям» депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

— Такие действия — прямой вызов обществу. И это несмотря на то, что за неисполнение судебных решений предусмотрено в том числе и уголовное наказание, — сказал он.

Э4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Лидерами среди должников по штрафам ГИБДД оказались москвичи и жители Подмосковья.

— Управляющие компании идут в суд в случаях, когда неоплата услуг носит постоянный характер и сумма долга составляет уже несколько десятков тысяч рублей, — сообщил «Известиям» гендиректор финансового маркета компании «Юником24» Юрий Кудряков. — Как правило, эти должники относятся к асоциальной категории, и говорить об эффективности меры в части ограничения выезда за рубеж не приходится.

По его словам, судить о точном количестве потенциальных должников затруднительно, так как неоплата долга в течение 5–6 месяцев уже ставит потребителя в зону риска.

Большая часть должников по оплате жилищно-коммунальных услуг проживает в Пермском крае.

Равнодушные и невнимательные

Профессор Высшей школы экономики Елена Шомина уверена, что неоплата услуг ЖКХ объясняется равнодушием граждан и недооценкой последствий таких действий.

— Это происходит еще и потому, что жильцы плохо ориентируются в стоимости коммунальных услуг и подозревают управляющие компании в завышении платежей. Порой они не замечают, когда именно произошло изменение тарифов, а потом ужасаются выставленному счету, — рассказала «Известиям» Елена Шомина.

Э5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По ее словам, самым действенным средством решения этой проблемы будет конструктивный диалог с управляющей компанией (УК).

Эксперт также напомнила, что по Гражданскому кодексу неплательщика можно выселить из квартиры, так как неуплата по счетам расценивается как нарушение прав других жителей дома.

— Мой совет — активнее сотрудничать с соседями, со своим советом многоквартирного дома, со своей УК и вовремя платить по счетам, — сказала эксперт.

Что касается алиментов, то такие должники знают, чем рискуют, считает член Общественной палаты РФ адвокат Артем Кирьянов.

— Может, им совсем неинтересно выезжать за рубеж, они прекрасно могут отдохнуть и в России. При этом лишают такой возможности своих детей. Такая проблема есть, и сегодня необходимо принимать меры по ужесточению взыскания алиментов, — заявил «Известиям» Артем Кирьянов.

О6 Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Он считает, что проблему поможет решить только борьба с серыми зарплатами. Тогда, хочется человеку или нет, но он будет выплачивать алименты в приоритетном порядке.