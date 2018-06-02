Перекрыли выход

Выехать за границу из-за долгов в этом году не сможет рекордное количество россиян. Как в конце мая рассказали в Федеральной службе судебных приставов, невыездными уже стали 2,3 млн человек. Эта ограничительная мера, которую приставы ценят за эффективность, становится тем более актуальной в преддверии летнего сезона отпусков. Как убедиться в том, что вы не столкнетесь с неприятными сюрпризами, уже приехав в аэропорт, и что делать тем, кто всё-таки оказался в черном списке, разбирался портал iz.ru.

Кого это касается?

Попасть под действие временного ограничения на выезд может любой должник — тут всё зависит не от категории долга, а от суммы. При этом единого лимита нет. Так, по закону эту меру приставы могут применить к тем, кто задолжал 10 тыс. рублей и более по алиментам, а также по любым выплатам, связанным с возмещением причиненного вреда здоровью или морального вреда. В остальных случаях — например, если речь идет о штрафах за нарушение ПДД, просроченных коммунальных платежах и так далее, — планка всё-таки повыше. Ограничения на выезд накладываются при общей сумме долга от 30 тыс. рублей.

Чаще всего решение о взыскании выносит суд, после чего приставы открывают исполнительное производство. Исключение составляют штрафы ГИБДД — они попадают напрямую в руки приставов.

Нужно понимать, что чаще всего речь не идет о традиционном судебном заседании. Так, решение о взыскании долгов за «коммуналку» суд принимает по упрощенной процедуре, в отсутствие самого должника. То есть о том, что суд вообще рассматривал ваш долг, вы узнаете уже постфактум.

Сроки, в которые будет принято решение об ограничении, разнятся. Если речь идет об административном штрафе, то на рассмотрение судьи он может попасть не раньше, чем по истечении 60 дней, отведенных на его оплату. Но может случиться и так, что вспомнят о нем намного позже. Налоговая, говорят эксперты, нередко сообщает о случаях неуплаты спустя год, а то и больше. К тому же, само судебное разбирательство иногда тоже может растянуться на несколько месяцев.

Поэтому нередко люди довольно долго не сталкиваются с проблемами при выезде, несмотря на солидные долги, но затем неожиданно могут обнаружить себя в черном списке.

Исключение составляет долг по кредиту или любому другому займу — тут всё зависит только от того, как скоро кредитор обратится в суд. Формально сделать это он может сразу после того, как стало понятно, что платеж просрочен. К тому же кредитор в этом случае может сразу попросить суд применить в отношении должника какую-то конкретную меру (например, то же ограничение на выезд, которое в ФССП называют одним из самых действенных методов). Впрочем, суд с требованиями кредитора может и не согласиться.

Как узнать, есть ли вообще за мной долги?

Проверить, числятся ли за вами долги и на какую сумму, проще всего на сайте Федеральной службы судебных приставов или в одном из ее мобильных приложений, а также на сайте госуслуг. Чтобы избежать сюрпризов, делать это лучше регулярно — например, раз в пару месяцев.

О том, что вам временно ограничили выезд за границу, приставы по закону должны уведомлять официальным письмом. Но полагаться на то, что вы его получите, а главное, получите своевременно, всё-таки не стоит, говорят юристы.

— Согласно п.10 ст. 67 Закона «Об исполнительных производствах» приставы-исполнители обязаны направлять должнику копию постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации или о снятии данного ограничения не позднее дня, следующего за днем их вынесения, но на практике такие уведомления очень часто просто не доходят до адресатов, — пояснил порталу iz.ru Грант Казарян, адвокат, управляющий партнер LISTA GROUP.

d1 Фото: ТАСС/Виталий Невар

Поэтому в случае, если вы считаете такой вариант развития событий вероятным и хотите заранее убедиться в том, что поездке ничего не помешает, обратитесь напрямую в одно из отделений ФССП — там вам предоставят максимально точную информацию о действующих в вашем отношении ограничениях. Так же напрямую к приставам лучше обратиться, если на сайте вы обнаружили «недействительные» долги — например, давно оплаченные штрафы. Иногда причиной может стать ошибка в системе, но может быть и так, что платеж не был получен приставами и вы действительно по-прежнему числитесь в должниках.

Я в списке невыездных. Что делать?

Первое, что нужно сделать, обнаружив, что вам был ограничен выезд — это уточнить, в связи с чем наложено ограничение. Если письма вы так и не получили, лучше всего сделать это, обратившись напрямую в службу судебных приставов или проверив личный кабинет на сайте госуслуг — туда тоже могло прийти электронное уведомление.

После этого задолженность необходимо погасить (сделать это можно, в том числе, прямо в здании аэропорта) и дождаться, пока пристав получит уведомление об оплате, вынесет решение о снятии ограничений, а главное — сообщит о нем пограничной службе.

Сколько надо ждать?

Даже если вы погасите задолженность в аэропорту, сразу покинуть страну вам это не поможет. Сначала нужно будет дождаться, пока пограничная служба получит всю необходимую информацию. Даже если у вас на руках будет подтверждение оплаты, напомнил Грант Казарян, договориться с пограничниками это не поможет.

— Обмен информацией между приставами и пограничниками осуществляется в электронном виде и достаточно оперативно, но нужно понимать, что пограничники не снимут запрет на выезд, пока не получат соответствующую информацию непосредственно от приставов, наличие у вас на руках доказательств оплаты долга не позволят вам покинуть страну, — отметил адвокат.

Переход на электронный обмен информацией позволил значительно сократить время, которое требуется на завершение всех необходимых процедур — раньше документы оформлялись вручную, а затем курсировали между службой приставов и пограничниками, которые, к тому же, подчиняются ФСБ. В результате, на снятие ограничений в среднем уходило до двух недель.

Осенью прошлого года ФССП и ФСБ заявили, что их специалистам удалось договориться о том, чтобы завершать процедуру в течение одного дня: такой закон вступил в силу с октября 2017 года. В этом году приставы пообещали сократить этот промежуток до рекордных для России 23 минут — об этом журналистам в конце мая рассказал директор ФССП Дмитрий Аристов. Но это — только то время, которое понадобится приставу на то, чтобы, получив уведомление об оплате долга, направить информацию о снятии ограничения в ФСБ. Сколько после этого уйдет у пограничников на то, чтобы дать разрешение на пересечение границы, — пока неясно, отмечает «Коммерсант».

В действительности, говорят эксперты, этот срок может занимать до двух дней, если не больше. Поэтому проверять наличие долгов, тем более в преддверии поездки, всё равно лучше заранее и не позже, чем за одну-две недели до даты отъезда.