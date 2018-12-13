Последние деньги: должникам хотят оставить прожиточный минимум

При взыскании долгов из зарплат и пенсий гражданам планируют оставлять прожиточный минимум. Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития («Известия» ознакомились с документом). Инициатива призвана защитить малоимущих должников, которых по некоторым оценкам насчитывается в стране более 2 млн человек. Сейчас законодательство позволяет удерживать до половины от дохода, что оставляет россиян с низкими зарплатами практически без средств к существованию. Если законопроект будет принят, процесс возврата долгов замедлится, что вынудит банки отказываться от кредитования россиян с небольшим достатком, уверены эксперты.

В Минэкономразвития предлагают при взыскании долгов с россиян оставлять им доходы в размере прожиточного минимума. По отдельному заявлению должника суд может увеличить эту сумму, если у гражданина есть иждивенцы. Соответствующие поправки ведомство предлагает внести в законы об исполнительном производстве, о прожиточном минимуме, о страховых пенсиях и несостоятельности (банкротстве). Размер прожиточного минимума определяется отдельно каждым регионов для разных категорий населения. В целом по России показатель на душу населения составляет 10,4 тыс. рублей.

В настоящее время законодательство позволяет приставам взыскивать до 50% дохода должника, однако при этом не принимается во внимание, сколько денег у него остается. Малоимущие граждане в итоге остаются практически без средств к существованию. К примеру, если у должника зарплата составляет 15 тыс. рублей, и у него забирают половину, то остается лишь 7,5 тыс., что не только ниже прожиточного минимума, но и недостаточно для оплаты коммунальных услуг, расходов на продукты, лекарства и транспорт.

Попытаться уменьшить размер ежемесячного удержания должники могут через суд. Но, как рассказала координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко, в 80% случаев суды отказывают, поскольку люди не могут подтвердить, что у них нет других доходов.

В пресс-службе ФССП оперативно не ответили на вопрос «Известий» о количестве россиян, на доходы которых сейчас обращено взыскание. По словам Натальи Костенко, которая сослалась на данные службы, в прошлом году больше 50% доходов взыскали с 4,5 млн человек. Как минимум половина из них, то есть более 2 млн, были малообеспеченными, заявила она. По данным Росстата, средняя зарплата по России в сентябре составила 41,7 тыс. рублей. При этом в отдельных регионах она была меньше 30 тыс. рублей. Например, в Дагестане средний размер оплаты труда в сентябре составил 23,9 тыс рублей.

В пресс-службе Минэкономразвития не ответили на вопросы «Известий» о том, на какой стадии сейчас находится законопроект и когда возможно его принятие.

В банках и МФО «Известиям» сообщили, что если законопроект будет утвержден в нынешнем виде, он окажет большое влияние на политику кредиторов. По мнению гендиректора сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» Романа Макарова, кредитным организациям придется ужесточать требования к надежности заемщиков, потому что эффективность взыскания долгов упадет. По его словам, в России порядка 40% трудоспособного населения имеет заработную плату менее 20 тыс. рублей.

— Взысканию будет подлежать сумма, не составляющая и 50% их доходов. Соответственно, кредиторы станут еще тщательнее отбирать потенциальных заемщиков из числа небогатых россиян, а доступность кредитов и займов для данной категории граждан значительно снизится, — считает он.

Нововведение может существенно сократить кредитование пенсионеров, считает первый зампред правления Локо-Банка Ирина Григорьева. Она отметила, что сейчас банки ориентируются на гарантированную возможность оплаты долгов из пенсии. Однако если ее размер сопоставим с прожиточным минимумом, а таких большинство, на оплату задолженности взыскивать будет нечего, констатировала Ирина Григорьева. Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин обратил внимание на необходимость добавления в законопроект оговорки, что новые правила взыскания не должны распространяться на выданные ранее кредиты. В противном случае у банков возникнут значительные потери, подчеркнул он.

Это уже не первая попытка властей сохранить за должниками прожиточный минимум. Ранее подобные инициативы предлагали в Общероссийском народном фронте и в Госдуме.