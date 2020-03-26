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Ветеран Второй мировой за неделю излечился от коронавируса

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Ветеран Второй мировой войны из Великобритании Джек Боуден, которому в мае исполняется 99 лет, заболел коронавирусом и через неделю выздоровел. Об этом сообщает The Daily Mirror.

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Мужчина попал попал в больницу 16 марта, однако уже 20 марта, пройдя лечение в больнице, Боуден вернулся в дом престарелых.

Издание отмечает, что пенсионер — самый старый человек в Великобритании, заразившийся и переболевший коронавирусом.

Сын пенсионера подчеркнул, что разговаривал с выздоровевшим отцом 23 марта, и тот чувствовал себя отлично.

Отмечается, что в годы Второй Мировой войны Боуден, являющийся фармацевтом по специальности, участвовал в разработке пенициллина в Королевской медицинской школе военно-морского флота (the Royal Navy Medical School).

Ранее сообщалось, что число людей, умерших после заражения новым коронавирусом в Великобритании, достигло 465.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Затем болезнь быстро распространилась и диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, в мире зафиксировано свыше 465 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 21 тыс. пациентов умерли, вылечились более 113 тыс.

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