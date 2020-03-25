Прямой эфир
Сюжет:

Более 40% пациентов с COVID-19 в Южной Корее вылечились

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Jingqiang
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 40% пациентов с коронавирусом в Южной Корее выздоровели и были выписаны из больниц. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на минздрав республики 25 марта.

Расходный дом: турбизнес крупных городов может потерять 25% годовой выручки
При этом спрос на курорты Краснодарского края и Крыма повысился на треть — россияне планируют летние отпуска

Вспышка пневмонии нового вида в этой стране была зафиксирована 20 января. С этого дня подтвердилось 9137 случаев заболевания, из них к 25 марта вылечились 3730 человек, то есть 40,8% от общего числа пациентов.

Таким образом, процент выздоровевших растет с каждым днем. 11 марта он составлял 11,71%, к 19-му — вырос до 20%, а к 22 марта составил 32,7%.

Власти в дальнейшем ожидают ежедневное выздоровление не менее сотни человек, так как лечение большинства пациентов уже находятся на последних стадиях.

Уровень смертности за всё время вспышки COVID-19 в Южной Корее составил 1,38%, что ниже среднего показателя в 4,9%, установленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

По состоянию на 24 марта, в России диагностировано 495 случаев заболевания COVID-19, из них 57 — за последние сутки. 22 человека вылечились. Случаев летального исхода нет.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Казахстан ограничит въезд для граждан Южной Кореи
Korean Air отменила рейсы в Москву до конца апреля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020