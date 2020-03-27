«Газпром» подтвердил первый случай заражения сотрудника коронавирусом

«Газпром» официально подтвердил первый случай инфицирования коронавирусом в компании. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в его управлении информации.

«Несколько дней назад работник ПАО «Газпром», находясь в отпуске в России, почувствовал недомогание. Взятая проба на коронавирус дала положительный результат», — приводит ТАСС сообщение. В настоящее время сотрудника госпитализируют.

Самочувствие пациента удовлетворительное, состояние стабильное. Устанавливается круг контактов заболевшего.

Во всех регионах России в настоящее время действует режим повышенной готовности — ограничено проведение массовых мероприятий, в школах и вузах объявлены каникулы. Помимо этого, власти Москвы и Подмосковья расширили пакет ограничительных мер, направленных на самоизоляцию граждан и пресечение распространения коронавируса.

25 марта в своем обращении к нации президент России Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы в связи с распространением коронавируса. Глава государства подписал соответствующий указ.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения инфекцией, число заболевших достигло 1036.

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