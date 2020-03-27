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За госпитализировавшими пациентов с COVID-19 бригадами установят меднаблюдение

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За медицинскими бригадами, госпитализировавшими лиц с подозрением на коронавирус, будет установлено двухнедельное медицинское наблюдение. Об этом говорится в рекомендациях Минздрава России, опубликованных в пятницу, 27 марта.

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«За членами бригады, проводившей медицинскую эвакуацию, устанавливается наблюдение на срок 14 дней», — сказано в документе.

В пятницу ведомство опубликовано обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19. Так, в четвертой редакции документа был обновлен раздел об антибактериальной терапии при осложненных формах инфекции у беременных, а также уделено особое внимание безопасности медработников и пациентов в части постконтактной профилактики заболевания.

Рнаее в марте в Минздраве разрешили использовать ибупрофен при работе с пациентами, заразившимися с коронавирусом. Это лекарство, по мнению врачей, можно назначать наравне с парацетамолом.

В ведомстве ожидают спада активности коронавирусной инфекции в конце апреля – начале мая.

По состоянию на 27 марта, в России диагностировано 1036 случаев заболевания COVID-19, в том числе 196 — за последние сутки. 45 человек вылечились. Трое пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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