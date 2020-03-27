Заболевший коронавирусом Акунин рассказал о течении заболевания

Писатель Борис Акунин, заразившийся COVID-19, рассказал в Facebook о течении болезни.

«У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит», — написал он. У Акунина поднималась температура до 39 градусов, и ее приходилось сбивать жаропонижающими средствами.

По его словам, он знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием, передает НСН. Тогда бы потребовалась госпитализация. «Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное», — отметил он.

Врач прописал Акунину антибиотики на одиннадцатый день болезни, после чего ему стало лучше.

Супруга писателя также заболела, но у нее заболевание протекало в легкой форме.

Также писатель отметил, что уже появились и другие методы борьбы с коронавирусом, и, несмотря на то что они экспериментальные, благодаря такому лечению пациенты выздоравливают, сообщает телеканал «360».

Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили, также публиковался под именами Анна Борисова и Анатолий Брусникин) — писатель, литературовед, переводчик. Родился в Грузии в 1956 году. Известен как автор серии книг о приключениях Эраста Фандорина, а также циклов «Провинциальный детектив» и «Жанры». С 2014 года живет в Лондоне.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 552 тыс. случаев заболевания, скончались 25 тыс. человек, вылечились более 128 тыс. пациентов.