Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом

Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом говорится в посте, опубликованном на его странице в Facebook.

Писатель, не делавший записей с 18 марта, написал, что перерыв связан с тем, что он «валяется с модной болезнью». Он пообещал рассказать подробности после улучшения самочувствия и отметил, что паника перед коронавирусом гораздо страшнее, чем сам вирус.

25 марта стало известно, что коронавирусом заразился наследник британского престола принц Чарльз. 71-летний принц переносит болезнь в легкой форме и работает из дома, сообщили в пресс-службе королевской семьи.

Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили, также публиковался под именами Анна Борисова и Анатолий Брусникин) — писатель, литературовед, переводчик. Родился в Грузии в 1956 году. Известен как автор серии книг о приключениях Эраста Фандорина, а также циклов «Провинциальный детектив» и «Жанры».