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Президент Гарвардского университета заразился коронавирусом

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Президент Гарвардского университета (США) Лоуренс Бэкоу заразился коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте учебного заведения.

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Супруга Бэкоу Адель также инфицирована, говорится в обращении. По словам президента университета, оба не знают, где контактировали с вирусом, однако в последнее время общались со значительно меньшим числом людей, чем обычно, так как с 14 марта работали из дома и ограничивали социальные контакты.

Сейчас вирус может поразить кого угодно, и всем необходимо соблюдать рекомендации и ограничить общение, подчеркнул он.

Ранее в марте Гарвардский университет объявил о переходе на онлайн-занятия и попросил студентов покинуть свое жилье в кампусе.

По состоянию на 24 марта США вышли на третье место по заболеваемости COVID-19. Всего в стране инфицировано 51678 человек, погибло 667 человек

23 марта главный хирург США Джером Адамс заявил, что в течение недели в стране ожидается ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

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