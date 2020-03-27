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Лукашенко заявил об отсутствии изменений в своей жизни из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, 27 марта, что он не усиливал персональные меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает БЕЛТА.

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«Должен вам сказать, я никуда не прячусь. Категорически запретил, кто бы ни приходил, какие-то излишние мероприятия. А то получится, что людям я говорю одно, а сам спрятался даже не за гипсовые перегородки, а за железобетон», — сказал глава государства.

По словам Лукашенко, недавно об этом говорила его пресс-секретарь, пишет RT.

«Это очень интересовало нашу оппозицию. Абсолютно нормальная жизнь», — подчеркнул белорусский лидер.

Также Лукашенко отметил, что его сын продолжает ходить в школу.

«У меня, может быть, и есть такая возможность, чтобы ребенок был изолирован, но я его не изолирую», — указал президент. Он добавил, что в школе, куда ходит сын, в настоящее время в некоторых классах до 50% учеников не посещают занятия.

Ранее в этот же день Лукашенко рассказал, что в республике каждая служба — от медиков до правоохранительных органов — занимается своим делом.

В Белоруссии число людей, зараженных коронавирусом, выросло до 94 человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

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