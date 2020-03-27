Лукашенко рассказал о понравившихся ему словах Трампа о коронавирусе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 марта заявил, что ему понравилось высказывание американского коллеги Дональда Трампа о смерти от безработицы из-за остановки предприятий в связи с пандемией коронавируса.

«Последние его заявления мне очень понравились. Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы белорусского президента.

По словам Лукашенко, именно по этой причине он не стал останавливать предприятия в стране. Несмотря на то что ему советовали «закрыть границы, предприятия, всех посадить на карантин», белорусский лидер принял решение «сажать будем только тогда, когда нужно», подчеркнул он.

26 марта власти Белоруссии постановили соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях сроком на две недели для всех, кто прибыл в республику из стран, в которых распространился коронавирус.

По состоянию на 27 марта число пациентов с коронавирусной инфекцией в Белоруссии достигло 94.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

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