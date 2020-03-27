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Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 27 марта, о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике. По его словам, каждая служба в Белоруссии — от медиков до правоохранительных органов — занимается своим делом.

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«Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли», — цитирует Лукашенко БелТА.

Он отметил, что выявляются контактные лица и ведется работа по профилактике.

19 марта Лукашенко заявил, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции как «очередной психоз», сообщает RT.

В настоящее время, согласно данным Worldometer, в Белоруссии зафиксировано 86 случаев заражения коронавирусом, при этом 29 человек выздоровели.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. Больше всего зараженных в США — почти 86 тыс. человек, сообщает телеканал «Звезда».

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036.

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