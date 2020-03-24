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Лукашенко понадеялся на ослабление коронавируса к Пасхе

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал людей не паниковать из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. К Пасхе вирус может ослабеть, заявил глава государства во вторник, 24 марта, на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Китая Цуй Цимином.

«Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза будут все остальные болезни. Так говорят и специалисты», — цитирует Лукашенко БелТА.

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По его словам, группой риска являются пожилые люди и те, у кого есть сопутствующие заболевания. Также президент отметил, что пока белорусские врачи справляются с инфекцией, а с пожилыми работают социальные службы, общественные организации, используя и опыт Китая, сообщает телеканал «360».

Глава государства уточнил, что люди, приезжающие в страну, находятся под контролем специалистов и при необходимости помещаются под карантин. Особенно тщательно проверяются прибывшие из Италии, Франции и Германии, пишет RNS.

«Выдержим до православной Пасхи — значит жить будем», — резюмировал Лукашенко. Он выразил надежду, что к этому времени вирус ослабнет.

В 2020 году православная Пасха будет отмечаться 19 апреля.

Накануне сообщалось, что в Белорусии число заразившихся коронавирусом достигло 81. О первом случае коронавируса в Белоруссии стало известно 28 февраля.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 24 марта, в мире зафиксировано свыше 391 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 17 тыс. пациентов умерли, вылечились чуть менее 103 тыс.

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