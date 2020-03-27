Число зараженных коронавирусом в Белоруссии выросло до 94 человек

В Белоруссии число людей, зараженных коронавирусом, выросло с 86 до 94 человек. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает Минздрав республики.

«На сегодняшний день уже выписаны или готовы к выписке 32 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В ходе наблюдений и лечения были получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 62 пациентов», — цитирует «Интерфакс» данное заявление.

На текущий момент в стране проведено около 24 тыс. тестов на коронавирус.

Накануне, 26 марта, власти Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Кроме того, Лукашенко призвал соотечественников не паниковать и предположил, что вирус может ослабеть уже к Пасхе. Он отметил, что пока белорусские врачи справляются с инфекцией, а с пожилыми людьми работают социальные службы.

О первом случае коронавируса в Белоруссии стало известно еще в конце февраля. Инфицированным оказался гражданин Ирана, который прилетел из Азербайджана.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Worldometer на 27 марта, в мире больше 532 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 24 тыс. человек, около 125 тыс. пациентов вылечились. В России число заболевших достигло 1036 в 58 субъектах страны.

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