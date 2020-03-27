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Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по активности COVID-19 в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая. Такой прогноз дал академик, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико 27 марта.

«С учетом естественных механизмов развития эпидемиологического процесса я полагаю, что активность распространения коронавируса в России снизится», — сказал он.

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Брико объяснил, что новый коронавирус относится к группе острых респираторных инфекций, активность которых повышается в осенне-зимний период.

Ранее Брико усомнился в прогнозах некоторых специалистов о том, что заболеванием COVID-19 переболеет большая часть населения планеты. Такое развитие ситуации маловероятно благодаря мерам, которые принимают правительства большинства стран, отмечал он.

Аналогичный прогноз давал вирусолог, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов. По его словам, коронавирус чувствителен к влажности и ультрафиолету, а значит, с мая его активность снизится.

Однако итальянские врачи придерживаются другого мнения. Они указывают, что зависимость распространения коронавируса от климатических условий лабораторно не доказана. В немецком Институте Роберта Коха также предрекали более долгую активность коронавирусной инфекции. Эксперты полагают, что вспышка COVID-19 продлится два года, при этом каждый пятый случай заражения будет тяжелым.

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Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 27 марта, всего в мире подтверждено свыше 537 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов.

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