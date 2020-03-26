Прямой эфир
Сюжет:

Минздрав назвал сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавируса в РФ

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в России через 5-6 месяцев. Об этом в четверг, 26 марта, заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Чип спешит на помощь: новые тесты повысят эффективность лечения коронавируса
Российские системы позволят предсказать возможное ухудшение состояния пациента и подобрать лекарства

«Сегодня, по расчетам, клинические испытания начнутся ориентировочно где-то через 5-6 месяцев. Это те сроки, которые сегодня называют разработчики», — сказал он в эфире программы «Время».

Ранее стало известно, что российские специалисты уже разработали шесть вакцин от коронавирусной инфекции, сейчас проводятся их испытания. В частности, государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже тестирует прототипы на лабораторных животных. Предположительно, внедрить препарат получится в IV квартале текущего года.

Разработка вакцины от Федерального медико-биологического агентства уже прошла первую фазу. Оставшиеся испытания должны завершиться к июню, а получение финального варианта препарата займет 11 месяцев.

Ранее в марте ученые смогли секвенировать полный геном коронавируса. Первые снимки вируса SARS-CoV-2 под микроскопом уже показали в лаборатории «Вектор».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471,7 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114,7 тыс. пациентов.

коронавирус

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мурашко призвал не проверяться на коронавирус без необходимости
Минздрав назвал сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавируса в РФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020