Мурашко призвал не проверяться на коронавирус без необходимости

Делать тесты на коронавирус всем подряд не нужно. Это необходимо только тем, кто находится в группе риска, и тем, у кого есть симптомы, заявил в эфире программы «Время» (Первый канал) министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Риск повышен у тех, кто недавно вернулся из-за границы и общался с инфицированными, отметил министр. Для них обследование будет бесплатным, передает «РИА Новости».

Те, кто хочет сдать анализы для подстаховки, смогут сделать это в сетевых лабораториях, которые вскоре присоединятся к тестированию, рассказал Мурашко.

Ранее Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся через 5-6 месяцев.

По данным оперативного штаба на 26 марта, в России за сутки обнаружили 182 новых случая заражения коронавирусом, число заболевших в 56 регионах достигло 840 человек. Больше всего новых пациентов в Москве — 136 человек, умерли двое заболевших.

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