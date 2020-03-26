Прямой эфир
Сюжет:

Мурашко призвал не проверяться на коронавирус без необходимости

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Делать тесты на коронавирус всем подряд не нужно. Это необходимо только тем, кто находится в группе риска, и тем, у кого есть симптомы, заявил в эфире программы «Время» (Первый канал) министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Риск повышен у тех, кто недавно вернулся из-за границы и общался с инфицированными, отметил министр. Для них обследование будет бесплатным, передает «РИА Новости».

Те, кто хочет сдать анализы для подстаховки, смогут сделать это в сетевых лабораториях, которые вскоре присоединятся к тестированию, рассказал Мурашко.

3434

Ранее Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся через 5-6 месяцев.

По данным оперативного штаба на 26 марта, в России за сутки обнаружили 182 новых случая заражения коронавирусом, число заболевших в 56 регионах достигло 840 человек. Больше всего новых пациентов в Москве — 136 человек, умерли двое заболевших.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Анализы 83 жителей Подмосковья направлены на подтверждение коронавируса
Голливудский актер Марк Блум умер от коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020