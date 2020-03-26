Голливудский актер Марк Блум умер от коронавируса

Актер Марк Блум, известный ролями в фильмах «Крокодил Данди» и «Свидание вслепую», скончался от осложнения коронавируса, сообщает издание Daily Mail. Ему было 69 лет.

Театральная компания Playwrights Horizons написала в Twitter, что Блум не только давний друг компании, но и непревзойденный актер.

«Спасибо за всё, что ты дал театру и зрителям по всему миру», — говорится в некрологе.

Драматург Джек Канфора сообщил в микроблоге, что причиной смерти Блума стал коронавирус.

Блум родился в Нью-Джерси в 1950 году. Он сыграл более 80 ролей в кино, в том числе в сериалах «Клан Сопрано», «Почти семья», «Закон и порядок». Также несколько десятилетий работал в бродвейских театрах.