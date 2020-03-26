Анализы 83 жителей Подмосковья направлены на подтверждение коронавируса

Анализы более 80 жителей Московской области были направлены на подтверждение наличия коронавируса. Об этом в четверг, 26 марта, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

«У нас 41 случай уже подтвержденный, а 83 находятся на подтверждении», ― рассказал Воробьев.

Также он добавил, что уже семеро пациентов выздоровели. Кроме того, губернатор подчеркнул, что в регионе не было зафиксировано тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

Ранее в этот день сообщалось, что все пенсионеры, многодетные семьи и одиноко проживающие граждане Московской области получат бесплатные наборы с медицинскими масками и средствами дезинфекции.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 26 марта, в России за сутки обнаружили 182 новых случая заражения коронавирусом, число заболевших в 56 регионах достигло 840 человек. Больше всего новых пациентов в Москве — 136 человек, умерли двое заболевших.

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