Воробьев анонсировал доплаты в 30-50 тыс. рублей работающим с COVID-19 медикам

Власти Московской области будут ежемесячно начислять доплаты врачам, которые работают с COVID-19, в размере 50 тыс. рублей, а медсестрам — 30 тыс. рублей. Об этом говорится в заявлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, которое он сделал на пресс-конференции с медработниками в четверг, опубликованном на его странице в Instagram 26 марта.

По его словам, стимулирующие выплаты положены и младшему медицинскому персоналу в размере 10 тыс. рублей. Выплаты будут производиться, чтобы поддержать таких медиков.

Согласно последним данным Воробьева, в Подмосковье зарегистрирован 41 случай заражения, а десятки диагнозов — на подтверждении.

Указанные выплаты были анонсированы еще 20 марта. Об этом говорится в постановлении подмосковного губернатора, опубликованном на портале правительства региона. Согласно документу, деньги выплатят за счет бюджета области.

Отмечалось, что дополнительную сумму к зарплате выплатят за фактически отработанное время, начиная с 14 февраля, из расчета месячной нормы рабочих часов.

Также доплаты планировалось ввести медикам, которые работают в аэропортах Шереметьево и Домодедово.

По данным оперативного штаба на 26 марта, в России за сутки обнаружили 182 новых случая заражения коронавирусом, число заболевших в 56 регионах достигло 840 человек. Больше всего новых пациентов в Москве — 136 человек, умерли двое заболевших.

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