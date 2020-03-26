Льготникам Подмосковья будут раздавать наборы с медицинскими масками

Все пенсионеры, многодетные семьи и одиноко проживающие граждане Московской области получат бесплатные наборы с медицинскими масками и средствами дезинфекции. Об этом в четверг, 26 марта, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Ранее были продукты, следующее ― мы готовим медицинские наборы. Не у всех есть что-то от медицины: маски, дезинфицирующие средства. Готовим такие бесплатные наборы для всех, кому нужно. Естественно, по нашим возможностям, но в первую очередь многодетным семьям, старшему поколению, одиноко проживающим ― для нас они имеют особую ценность», ― сообщил Воробьев в прямом эфире в своем Instagram-аккаунте.

Ранее в этот день губернатор Подмосковья заявил, что власти будут ежемесячно начислять доплаты врачам, которые работают с COVID-19, в размере 50 тыс. рублей, а медсестрам — 30 тыс. рублей.

По его словам, стимулирующие выплаты положены и младшему медицинскому персоналу в размере 10 тыс. рублей. Выплаты будут производиться, чтобы поддержать таких медиков.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 26 марта, в России за сутки обнаружили 182 новых случая заражения коронавирусом, число заболевших в 56 регионах достигло 840 человек. Больше всего новых пациентов в Москве — 136 человек, умерли двое заболевших.

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