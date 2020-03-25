Губернатор Подмосковья рассказал о состоянии пациентов с коронавирусом

В настоящее время в Московской области нет больных коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 25 марта, написал губернатор региона Андрей Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, есть пациенты в состоянии средней тяжести, но мировой опыт показал, что надо быть готовым к осложнениям.

«В больницах Московской области есть 2700 инфекционных коек, но в связи с распространением коронавируса мы сейчас создаем дополнительные места для 1200 коек», — продолжил Воробьев. Они будут обеспечены всем необходимым, в том числе реанимационным оборудованием и аппаратами искусственной вентиляции легких.

По словам губернатора Московской области, часть новых мест появится в Звенигородском клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации. В среду Воробьев посетил это учреждение с проверкой.

Ранее в среду стало известно об ужесточении властями Москвы мер, принимаемых в связи с коронавирусом. В столице временно закрываются ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры.

Согласно данным на 25 марта, в России выявили 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. Выздоровели 29 пациентов. Погибших нет.

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