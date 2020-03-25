Депутаты Госдумы внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий врачам дистанционно осматривать пациентов во время эпидемий. Соответствующий документ был опубликован в среду, 25 марта, в базе данных Думы.

«В условиях чрезвычайной ситуации и/или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство Российской Федерации вправе устанавливать иные особенности и порядки оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий», ― говорится в законопроекте.

Ранее в этот день вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о росте числа заразившихся коронавирусом в России до 658. По ее словам, количество инфицированных в стране за сутки увеличилось на 163. Случаи заражения были выявлены в 55 регионах. Больше всего, по данным оперативного штаба, обнаружено в столице — 120.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 436 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 19 тыс. пациентов умерли, вылечились более 111 тыс.