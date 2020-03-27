Эксперт оценила изменения жизни в Москве на вынужденных каникулах

В субботу, 28 марта, Москва переходит на непревычный для себя ритм жизни — в соответствии с указом мэра столицы Сергея Собянина до 5 апреля в городе вводятся дополнительные ограничения. «Известия» с помощью экспертов оценили, как они скажутся на Москве и ее жителях.

Новый указ временно приостанавливает работы всех магазинов в городе, за исключением продуктовых и аптек. Под запретом также окажутся предприятия и компании сферы услуг, например салоны красоты, парикмахерские, рестораны, кафе и бары.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова рассказала, что в итоги все виды торговли, включая продуктовую, ждут потери. Продать все уже имеющиеся скоропортящиеся товары вряд ли удастся, а закупать их в обычном объеме смысла нет: москвичи, скорее всего, прислушаются к рекомендациям властей и останутся дома.

По ее словам, ресторанам также придется уничтожить овощи, фрукты и зелень. Хотя крупные торговые сети все-таки будут стараться держать ассортимент для того, чтобы у граждан оставалась возможность купить необходимое.

Дыбова отметила, что сферу услуг и непродуктовые магазины ждут прямые убытки, например, затраты на аренду, оплату работы сотрудников, которая должна сохраниться, обязательные платежи.

Однако вице-президент выразила уверенность в том, что недельные каникулы и ограничения, связанные с ними, к закрытию бизнеса не приведут. Правда, сохранение подобной ситуации в течение месяца может стать причиной закрытия около половины организаций.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Закрытый город: как изменится жизнь в Москве на вынужденных каникулах