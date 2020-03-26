Названы лучшие места для самоизоляции от коронавируса в Москве

В Москве лучше всего самоизолироваться от коронавируса в районах, которые находятся за Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-релиз консультанта по недвижимости компании RRG в четверг, 26 марта.

Компания провела исследование, согласно которому самыми благоприятными оказались районы Косино-Ухтомское, Щербинка, Южное Бутово, Сосенское, Внуково, Савелки, Внуковское, районы Зеленограда и ряд других. «Это постсоветские спальные районы с хорошо развитой и сложившейся инфраструктурой, где практически отсутствует офисная среда, невысокая концентрация дневного населения и его перемещения в течение дня»,— отмечается в сообщении.

В конце списка идут Тропарево-Никулино, Обручевское, Чертаново Центральное, Крылатское, Чертаново Северное, Раменки, Аэропорт, Хорошевское и Дорогомилово. Это районы с высокой плотностью населения, где вместе с относительно высокими доходами жителей не всегда хорошо развита первичная инфраструктура, находящаяся в непосредственной близости. На этих территориях относительно высокая активность населения днем и есть случаи заболевания COVID-19.

Ранее в четверг ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, академик РАН Петр Глыбочко заявил, что распространение коронавируса в России может снизиться, только если все граждане проявят дисциплину и самоизолируются на период нерабочей недели.

Накануне президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. В ходе обращения он в том числе объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля. В этот период гражданам предписано оставаться дома, чтобы замедлить распространение инфекции.

По данным оперативного штаба на 26 марта, в России коронавирусом заразились 840 человек, среди которых 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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