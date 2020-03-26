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Космонавт дал советы по времяпрепровождению в изоляции

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Советы как вести себя во время изоляции, в интервью газете «Взгляд», дал летчик-космонавт Андрей Борисенко, проведший 337 суток на Международной космической станции.

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Человеку стоит все время занимать себя какими-либо делами, а также стараться не паниковать и отнестись к данному режиму жизни спокойно, рассказал космонавт.

По мнению Борисенко есть в условия домашнего режима и плюсы: «не надо тратить время на поездку от дома до работы, то есть можно побольше поспать, а возможно, и выспаться. Саму работу можно выполнять на любимом диване, в комфортной обстановке».

Тем не менее при работе на дому нужно обладать достаточно серьезным уровнем самоорганизации и силой воли, заметил Борисенко, но и здесь есть свои положительные стороны.

Космонавт советует воспринимать это как своего рода психологический тренинг, который ведет к самосовершенствованию.

Чтобы не сорваться он рекомендует все время себя чем-то занимать (работой, учебой, домашними делами и другим). «У космонавтов нет проблем, как себя занять, потому что работа есть всегда. Из-за того, что на борту экипаж постоянно занят, никаких психологических проблем, связанных с самоизоляцией, как правило, нет», — сказал Борисенко. Это должно помочь абстрагироваться от негативных мыслей и паники.

Преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов рассказал во вторник, 24 марта, в интервью «Ридусу», как переизбыток информации о распространении коронавируса влияет на иммунную систему человека.Психолог подчеркнул, что сохранить иммунитет можно только лишь в том случае, если ограничивать себя от постоянного поступления информации и переключать свое внимание на что-то другое.

20 марта главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина заявила, что во время карантина полезно танцевать. Это, по словам специалиста, способствуют как повышению настроения, так и укреплению физической формы.

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