Число смертей от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло 519

В американском штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса скончались 134 человека. Об этом в пятницу, 27 марта, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

«Число умерших увеличилось с 385 до 519. Это самая плохая новость, но она не была неожиданной», ― цитирует его ТАСС.

При этом Куомо отметил, что этот показатель продолжит расти.

В настоящее время, по данным Worldometer, зафиксирован 93 151 случай заражения коронавирусом, при этом 1382 скончались, а еще 2417 ― выздоровели. Таким образом, США опередили Китай по темпам распространения заболевания.

Эпицентр пришелся на штат Нью-Йорк, зарегистрировано 44 635 заболевших COVID-19.

По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, такие показатели государства связаны с проведением в стране массового тестирования. 27 марта в телефонном разговоре Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом, а китайский лидер пообещал «оказать посильную помощь и поддержку» американской стороне.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 565 тыс. случаев заболевания, умерли более 25 тыс. человек, вылечились — 129 тыс.