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США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом

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Соединенные Штаты в четверг, 26 марта, оказались на первом месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Такие данные приводятся на сайте Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд).

По информации университета в США зафиксировано уже 83 507 случаев заболевания, умер 1201 человек. По данным сайта Worldometer, за сутки в стране были выявлены 16 877 новых случаев заболевания.

На втором месте по числу заболевших находится Китай, где зарегистрировали 81 782 случая и 3291 летальный исход, на третьем — Италия (80 589 случаев заражения, 8251 летальный исход).

23 марта главный хирург США Джером Адамс заявил, что в течение недели в стране ожидается ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов 198 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

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