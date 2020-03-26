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Во Франции за сутки от коронавируса скончались 365 человек

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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За последние сутки во Франции от коронавируса умерли 365 человек, в настоящее время в стране зафиксировано 1 696 смертей от этой инфекции. Об этом в четверг, 26 марта, заявил генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

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«По данным на этот вечер, число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 29 155. Число умерших за последние 24 часа составляет 365, в одном из них речь идет о 16-летней девушке. Таким образом, общее количество смертей в стране достигло 1696», ― цитирует его ТАСС.

Саломон добавил, что, по последним данным, примерно 14 тыс. человек госпитализированы, а состояние почти 4 тыс. из них ― тяжелое. Также он подчеркнул, что несмотря на принятые меры, ситуация с распространением коронавируса в стране продолжает ухудшаться.

Наиболее сильный рост числа зараженных наблюдается в регионах Большой Восток, О-де-Франс, Бургундия - Франш-Конте, Иль-де-Франс и на Корсике.

Ранее в этот день сообщалось, что в ходе телефонного разговора президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обменялись мнениями о ситуации с распространением коронавируса. Лидеры проинформировали друг друга о введенных в России и Франции мерах по противодействию распространению инфекции и минимизации негативных социально-экономических последствий.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, в мире зафиксировано свыше 520 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 23 тыс. пациентов умерли, вылечились более 123 тыс.

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