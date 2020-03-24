Философ-марксист Люсьен Сэв умер от коронавируса во Франции

В понедельник, 23 марта, от коронавируса в возрасте 93 лет скончался французский философ Люсьен Сэв. Он считался во Франции одним из ведущих представителей марксистской философии, написала газета L'Humanité.

Сэв родился 9 декабря 1926 года и всерьез заинтересовался марксизмом еще в студенческие годы. Затем он посвятил различным аспектам этой доктрины свои главные работы. Среди наиболее известных книг философа — «Марксизм и теория личности» (1969), «Введение в марксистскую философию» (1980), «Коммунизм, второе дыхание?» (1980), «Маркс и мы» (2004).

В минувшем году французский режиссер Марсель Родригес посвятил исследователю свой документальный фильм «Три жизни философа Люсьена Сэва» (2019). Автор картины отметил, что философ никогда не прекращал своих исследований общественных процессов и оставил обширное собрание собственных трудов, сообщает ТАСС.

В понедельник профессор Люсьен Сэв стал во Франции одной из 186 новых жертв коронавируса. Всего же, по официальным данным на 24 марта, умерли 860 французов.

По данным Worldometer на полночь 24 марта, всего в мире подтверждено более 370 тыс. случаев заболевания, скончались 16 350 человек.