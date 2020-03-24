Режим чрезвычайного санитарного положения на два месяца ввели во Франции

Во Франции режим чрезвычайного санитарного положения продолжительностью в два месяца официально вступил в силу. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает France Info.

Теперь правительство с помощью специальных декретов без консультаций с парламентом имеет право ограничивать общественные свободы.

Могут вводиться запреты на перемещения, а также комендантский час. Также власти смогут закрыть некоторые предприятия, реквизировать средства, необходимые для борьбы с пандемией коронавируса, и контролировать цены на товары и услуги, уточняется на сайте aif.ru.

В декретах речь может идти и о финансовой поддержке предприятий. Также могут перенести второй тур муниципальных выборов. Решение по его дате будет принято на заседании кабинета министров Франции 27 мая, говорится в законе.

Закон предполагает увеличение штрафов для нарушающих режим самоизоляции. До 24 марта французам за выход из дома без уважительной причины и расписки пришлось бы заплатить штраф в размере €135. Теперь за повторное такое нарушение в течение 15 дней после первого будут штрафовать на €1,5 тыс. За четвертое нарушение за месяц штраф возрастет до €3750. Также злостному нарушителю могут назначить наказание до шести месяцев заключения.

22 марта Национальное собрание Франции одобрило проект закона о введении чрезвычайного санитарного положения на два месяца из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, передает RT.

Во Франции эпидемия перешагнула на третью стадию, пишет «РИА Новости». По данным на понедельник, число заразившихся коронавирусом в стране составляет 19 856 человек. От вируса умерли 860 человек. Власти Франции приняли решение о серьезном ограничении передвижения граждан: люди не ходят на работу, проводя время преимущественно в своих квартирах.

23 марта в Камбодже был зарегистрирован 31 новый случай заражения новым коронавирусом. 29 новых пациентов являются туристами из Франции.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек. В России диагностировано 438 случаев заражения, случаев летального исхода нет.