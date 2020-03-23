В Камбодже 29 французских туристов госпитализировали с коронавирусом

31 новый случай заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрирован в Камбодже. 29 новых пациентов являются туристами из Франции. Об этом в понедельник, 23 марта, пишет Phnom Penh Post со ссылкой на минздрав страны.

Двое заболевших из 31 являются гражданами Камбоджи. Они работают гидами. Всех новых пациентов госпитализировали в инфекционные отделения больниц после того, как тесты подтвердили, что они заражены.

Всего с начала эпидемии в стране 84 человека госпитализировано с коронавирусом, уточняется на сайте aif.ru.

По информации агентства, рост количества заболевших более чем на 30 человек за день произошел в Камбодже впервые.

Ранее в этот же день сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель сдала тест на коронавирус. Результат обследования будет представлен позже, передает RT.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболели более 351 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли 15 372 человека.