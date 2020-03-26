Путин и Макрон обсудили меры по борьбе с коронавирусом

В ходе телефонного разговора президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обменялись мнениями о ситуации с распространением коронавируса. Об этом в четверг, 26 марта, сообщила на своем сайте пресс-служба Кремля.

Беседа лидеров состоялась перед экстренным саммитом «группы двадцати» в формате видеоконференции.

Лидеры проинформировали друг друга о введенных в России и Франции мерах по противодействию распространению инфекции и минимизации негативных социально-экономических последствий.

«Подтвержден настрой на дальнейшую координацию в вопросах возвращения граждан двух стран на родину, а также обеспечения условий для транспортировки медицинских средств и оборудования», — сказано в сообщении.

Путин и Макрон обсудили и возможное взаимодействие в рамках Совета Безопасности ООН. Также президенты затронули вопросы урегулирования в Сирии и Ливии. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

24 марта главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в разговоре с президентом России Владимиром Путиным описал два возможных сценария развития ситуации. Можно рассматривать «азиатский» вариант, когда ситуация быстро утихает, и «итальянский», когда она нарастает, отметил специалист. По его словам, если ситуация пойдет по китайско-корейскому сценарию, врачи будут очень рады, но готовиться всё же надо к худшему.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов погибли.

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