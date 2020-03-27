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Трамп объяснил лидерство США по числу зараженных коронавирусом в мире

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Причина выхода Соединенных Штатов на первое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19 заключается в проведении массового тестирования. Об этом в четверг, 26 марта, заявил президент страны Дональд Трамп в ходе брифинга для прессы, который транслировался на его странице в Twitter.

По его словам, Штаты провели «столько тестирований, сколько ни одна страна в мире».

По данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в США составляет 82 404 человек, что выводит страну на первое место по этому показателю. Ранее лидерство удерживали Китай и Италия.

23 марта главный хирург США Джером Адамс заявил, что в течение недели в стране ожидается ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 27 марта, в мире заболели более 525 тыс. человек, умерли почти 24 тыс.

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