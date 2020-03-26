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США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

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Фото: TASS/Zuma
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США по числу заразившихся коронавирусом вышли на первое место, обогнав Италию и Китай, следует из данных статистического сайта Worldometer.

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В четверг, 26 марта, в Штатах зафиксировано 13 685 случаев заражения, 147 пациентов умерли. Общее число заразившихся составляет 81 896 человек, из них скончались 1174 пациента, 1864 были выписаны из больниц.

Далее следуют Китай с 81 285 зараженными и Италия — 80 589 зараженных.

В то же время, по данным сайта Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), число зараженных в США на данный момент составляет 80 821 человек, что оставляет их на третьем месте.

В ночь на четверг сенат США одобрил пакет стимулирующих экономику мер, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса, в размере $2 трлн. Это самый масштабный пакет помощи от правительства в американской истории. Предполагается, что каждый взрослый житель США получит единоразовую помощь в размере $1200. Кроме того, небольшие компании смогут рассчитывать на дотации, позволяющие обеспечить выплату заработной платы.

Число безработных в США после вспышки эпидемии коронавируса превзошло все прогнозы и составило 3,3 млн человек.

23 марта главный хирург США Джером Адамс заявил, что в течение недели в стране ожидается ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов 198 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

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