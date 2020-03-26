Сенат США приняли законопроект о стимулирующих экономику мерах на $2 трлн

Сенат США одобрил пакет стимулирующих экономику мер, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса, в размере $2 трлн. Об этом сообщает Bloomberg в четверг, 26 марта.

Сообщается, что документ получил 90 голосов при необходимых 60. Теперь пакет отправится на рассмотрение Палаты представителей США.

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси ранее заявила, что надеется на быстрое одобрение нижней палатой законопроекта, который согласуют Белый дом и Сенат.

Лидер большинства Стени Хойер объявил, что нижняя палата Конгресса США рассмотрит пакет экономической помощи в размере $2 трлн в пятницу утром.

Правительственная помощь в первую очередь предназначена населению, а также малому и среднему бизнесу. Малообеспеченные граждане получат единовременно по $1,2 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка. Также предполагается значительно увеличить выплаты людям, оставшимся без работы или переведенным на неполный трудовой день.

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что вдобавок к непосредственной поддержке экономики Федеральная резервная система — американский центробанк — получит до $4 трлн ликвидности для поддержки экономики. Таким образом, общий размер прямой и кредитной помощи составит около $6 трлн, что, по словам советника президента США Ларри Кудлоу, является самой крупной суммой в истории страны.

Ранее опрошенные «Известиями» аналитики пришли к выводам, что беспрецедентные меры помощи, подготовленные властями США, помогут поддержать замедляющуюся экономику, но рецессии Штатам избежать не удастся.