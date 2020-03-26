Готовивший теракт из-за карантина мужчина убит при задержании в США

Мужчина, который предположительно готовил террористическую атаку из-за недовольства действиями властей в условиях пандемии коронавируса, ликвидирован в США при задержании. Об этом теле канал Fox-4 сообщил в среду, 25 марта.

36-летний житель города Белтон американского штата Техас был ранен агентом ФБР после неудавшейся попытки задержания. Отмечается, что мужчина открыл стрельбу по правоохранителю.

Телеканал, со ссылкой на ФБР, сообщает, что убитый был якобы недоволен требованием властей соблюдать «социальную дистанцию» и, предположительно, готовил взрыв в одной из местных больниц, пишет ТАСС.

К моменту проведения спецоперации во вторник, 24 марта, мужчина уже приступил к сбору материалов для создания самодельного взрывного устройства.

Ранее 25 марта сообщалось, что в США с начала эпидемии коронавируса скончался 921 человек, число зараженных превышает 65 тыс. человек.

По количеству смертей от COVID-19 лидирует Нью-Йорк со 192 летальными случаями, далее — город Кинг в штате Вашингтон с 94 случаями.

В тот же день стало известно, что с начала эпидемии нового коронавируса в мире скончались 20 499 заразившихся им человек.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Затем болезнь быстро распространилась и диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.