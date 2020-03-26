Прямой эфир
Сюжет:

Готовивший теракт из-за карантина мужчина убит при задержании в США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина, который предположительно готовил террористическую атаку из-за недовольства действиями властей в условиях пандемии коронавируса, ликвидирован в США при задержании. Об этом теле канал Fox-4 сообщил в среду, 25 марта.

36-летний житель города Белтон американского штата Техас был ранен агентом ФБР после неудавшейся попытки задержания. Отмечается, что мужчина открыл стрельбу по правоохранителю.

Поддержка с воздуха: США затопят кризис «вертолетными деньгами»
Американская администрация планирует раздать каждому взрослому американцу по $1000

Телеканал, со ссылкой на ФБР, сообщает, что убитый был якобы недоволен требованием властей соблюдать «социальную дистанцию» и, предположительно, готовил взрыв в одной из местных больниц, пишет ТАСС.

К моменту проведения спецоперации во вторник, 24 марта, мужчина уже приступил к сбору материалов для создания самодельного взрывного устройства.

Ранее 25 марта сообщалось, что в США с начала эпидемии коронавируса скончался 921 человек, число зараженных превышает 65 тыс. человек.

По количеству смертей от COVID-19 лидирует Нью-Йорк со 192 летальными случаями, далее — город Кинг в штате Вашингтон с 94 случаями.

В тот же день стало известно, что с начала эпидемии нового коронавируса в мире скончались 20 499 заразившихся им человек.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Затем болезнь быстро распространилась и диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За сутки в Китае выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом
Двое пассажиров круизного лайнера Grand Princess скончались от коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020