Двое пассажиров круизного лайнера Grand Princess скончались от коронавируса

Двое бывших пассажиров с круизного лайнера Grand Princess умерли от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает в четверг, 26 марта, издание USA Today.

По данным газеты, один из скончавшихся был из числа тех, у кого COVID-19 был обнаружен на борту, у второго признаки заболевания проявились на военной базе.

Всего на сегодня 103 пассажира сдали положительные тесты на коронавирус.

На борту судна находились 3533 человека, включая 2422 пассажира и 1111 членов экипажа, которые представляли 54 страны. Коронавирус сначала был обнаружен у 21 из них, почти все были членами команды. Все пассажиры и большая часть экипажа были высажены на берег.

Граждан США разместили на военных базах, иностранцев прямо от трапа отправили на родину. Лайнер встал на рейде в заливе Сан-Франциско.

Ранее сообщалось, что в США с начала эпидемии коронавируса скончался 921 человек. По количеству смертей от COVID-19 лидирует Нью-Йорк со 192 летальными случаями, далее — город Кинг в штате Вашингтон с 94 случаями.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Затем болезнь быстро распространилась и диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.