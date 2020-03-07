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У 21 человека на лайнере Grand Princess диагностировали коронавирус

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Фото: Global Look Press/California National Guard/Keystone Press Agency
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На борту круизного лайнера Grand Princess, пришвартованного у побережья Калифорнии, был зафиксирован 21 положительный результат теста на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2. Всего на корабле находится более 3500 человек. Об этом журналистам рассказал вице-президент США Майк Пенс на пресс-конференции в пятницу, 6 марта.

По словам Пенса, 19 тестируемых являются членами экипажа, а двое — пассажирами. Вице-президент добавил, что всего было протестировано 46 человек, из которых 24 оказались с отрицательными анализами на вирус, а один оставшийся не дал точного результата на исследованиях. Пенс добавил, что каждый человек пройдет обязательное тестирование, а те, кто будет заражен — отправятся на карантин.

Накануне сообщалось о нахождении на борту четырех членов экипажа, которые являются гражданами России. Информации об обнаружении заболевания среди соотечественников не подтверждалось.

В четверг военные из Национальной гвардии ВВС Калифорнии на вертолете доставили испытательные комплекты и необходимое оборудование на борт карантинного лайнера, сообщается на официальной странице CBS 2 News в Twitter.

Директор департамента по чрезвычайным ситуациям Сан-Франциско Мэри Эллен Кэрролл пояснила, что после прохождения тестирования всех пассажиров будет организован поиск безопасного места для отправки судна к причалу.

Круизная компания Princess Cruises сообщала, что продолжает профилактические работы и сотрудничество с департаментом здравоохранения штата Калифорния (CDPH) и Центром контроля заболеваний США (CDC). Представители оператора объявили, что будут обновлять информацию о развитии событий по мере ее поступления на официальном сайте.

В Princess Cruises объявили об отмене предстоящих туров, обещав вернуть полную стоимость путешествия для всех, кто купил билеты на круиз.

Проверка на коронавирус была организована после кончины пожилого гражданина США от респираторного заболевания в одной из больниц штата Калифорния. Отмечается, что он путешествовал на данном судне в период с 11 по 21 февраля, следовавшем по маршруту Хило (штат Гавайи)–Энсенадаво (Мексика).

6 марта президент США Дональд Трамп подписал законопроект о предоставлении американской администрации дополнительных $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной инфекцией нового типа, была зафиксирована в китайском Ухане 31 декабря 2019 года. Всего в мире заболевание подтверждено у 98 192 человек, из которых 80 711 инфицированных — на территории КНР.

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