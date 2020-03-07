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В США чиновница призвала не трогать лицо из-за коронавируса и облизала палец

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Фото: twitter.com/Holy Cow!
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Глава департамента здравоохранения округа Санта-Клара в Калифорнии (США) Сара Коди дала гражданам советы, как не заразиться коронавирусом.

В ходе своего выступления 4 марта чиновница призвала граждан прекратить трогать свои лица руками, ведь так можно перенести бактерии на слизистые.

«Пора вырабатывать привычку не касаться своих лиц. Чаще всего люди заражаются, когда трогают рот, нос или глаза», — заявила она и через пару минут облизала свои пальцы, переворачивая листы с речью.

Комментаторы в сети высмеяли Коди и посоветовали ей прислушаться к своим же советам.

Некоторые сравнили чиновницу с миллиардером Майком Блумбергом, который недавно увлеченно облизал пять пальцев после поедания пиццы.

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