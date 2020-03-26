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Число жертв коронавируса в США превысило 900 человек

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Фото: REUTERS/David Ryder
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В США с начала эпидемии коронавируса скончался 921 человек, такие данные приводятся на сайте Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд) в среду, 25 марта.

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Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США — 65,1 тыс.

По количеству смертей от COVID-19 лидирует Нью-Йорк со 192 летальными случаями, далее — город Кинг в штате Вашингтон с 94 случаями.

25 марта сообщалось, что с начала эпидемии нового коронавируса в мире скончались 20 499 заразившихся им человек.

Наибольшее число смертей зарегистрировано в Италии, где умерли 6820 зараженных. На втором месте по смертности Испания — 3434 человека. В китайской провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса, зафиксировано 3163 смерти.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Затем болезнь быстро распространилась и диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

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