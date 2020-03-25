ВОЗ назвала недостаточными меры по самоизоляции для победы над коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве в среду, 25 марта, назвал недостаточными меры по самоизоляции населения для победы над коронавирусом нового вида.

По его словам, просьбы к населению оставаться дома и прекратить перемещения помогут снизить давление на систему здравоохранения, однако эти меры не приведут к прекращению пандемии.

Глава ВОЗ отметил, что необходимы «агрессивные меры по поиску, изолированию, тестированию, лечению и выявлению контактов (больных людей со здоровыми)», передает ТАСС.

Гебрейесус подчеркнул, что более чем в 150 странах мира сейчас находится менее 100 заболевших. При помощи «агрессивных мер» они имеют шанс предотвратить распространение вируса на своей территории.

Мероприятия, принимаемые правительствами стран должны быть более точными и целенаправленными, уточнил глава организации.

23 марта Гебрейесус заявил об усилении пандемии коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В России, по данным на 25 марта, число заразившихся выросло до 658, умерли два человека.